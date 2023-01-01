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Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
08 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джекетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
Канада Лэйн Ламберт
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2Нью-Йорк Айлендерс
25.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Коламбус Блю Джекетс
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3Нью-Йорк Айлендерс
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 2Коламбус Блю Джекетс
30.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
11.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс6 : 0Коламбус Блю Джекетс
22.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
24.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3Коламбус Блю Джекетс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 5 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТНью-Йорк Айлендерс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Нью-Йорк Айлендерс
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс0 : 1 Б
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТ
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Коламбус Блю Джекетс
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2
30.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2

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