Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
08 Декабря 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
|Лэйн Ламберт
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|29.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|25.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|26.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|01.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|30.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|22.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|24.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1 Б
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|30.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2