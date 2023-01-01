Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
08 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Рик Токкет
|Джон Хайнс
История личных встреч
|03.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|11.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|22.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|25.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 5 ОТ
|06.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 3-й матч
|0 : 3
|05.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 3
|03.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад. 1-й матч
|0 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1