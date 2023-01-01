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Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
08 Декабря 2023 года в 06:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Миннесота Уайлд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Миннесота Уайлд, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
США Джон Хайнс
История личных встреч
03.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 2Миннесота Уайлд
11.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс0 : 3Миннесота Уайлд
21.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Ванкувер Кэнакс
25.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2 ОТВанкувер Кэнакс
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 3Миннесота Уайлд
08.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 4-й матч Миннесота Уайлд4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
06.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 3-й матч Миннесота Уайлд0 : 3Ванкувер Кэнакс
05.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 2-й матч Ванкувер Кэнакс4 : 3Миннесота Уайлд
03.08.2020 НХЛ - плей-офф 1/8 финала - Запад. 1-й матч Ванкувер Кэнакс0 : 3Миннесота Уайлд
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 6
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Ванкувер Кэнакс
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 4
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Ванкувер Кэнакс
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Миннесота Уайлд
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Миннесота Уайлд
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 1
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 1Миннесота Уайлд

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