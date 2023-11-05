Аль-Наср - Эр-Рияд 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
08 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия - Про-Лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Эр-Рияд, которое состоится 08 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия - Про-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Луиш Каштру
|Одаир Эллманн
История личных встреч
|05.12.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 6-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|3 : 0
|27.11.2023
|Лига чемпионов АФК
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 3
|30.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|15-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|14-й тур
|1 : 2
|09.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|12-й тур
|3 : 0
|27.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|3 : 2