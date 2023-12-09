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Ахмат - Ростов 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ахмат
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
22.10.2023 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 0Ахмат
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Ростов3 : 2Ахмат
27.11.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов3 : 0Ахмат
29.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2Ростов
29.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1Ростов
27.11.2021 Россия - Премьер-Лига 16-й тур Ахмат2 : 0Ростов
26.09.2021 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Ростов1 : 2Ахмат
21.02.2021 Кубок России 1/8 финала Ростов0 : 1Ахмат
13.12.2020 Россия - Премьер-Лига 18-й тур Ахмат0 : 1Ростов
18.10.2020 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Ростов3 : 0Ахмат
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Ахмат
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ахмат
04.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Ахмат1 : 2
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C 4 : 1Ахмат
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 2 : 0Ростов
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Ростов1 : 0
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Ростов
06.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 1 : 1Ростов
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КДК РФС вынес решения по резонансным эпизодам минувшего, 17-го тура. Их набралось достаточно. Там и ругань Карпина в адрес чётко не обозначенных людей, и силовой бросок Абаскаля в матче с «Ахматом».Абаскаль пропустит матч с «Зенитом» Карпин и Абаскаль дисквалифицированы до весны. Тренеру «Спартака» просто повезло? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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