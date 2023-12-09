Ахмат - Ростов 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Ростов, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|22.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
|27.11.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 0
|29.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|29.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|26.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|1 : 2
|21.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|3 : 0
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|31.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа C
|4 : 1
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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КДК РФС вынес решения по резонансным эпизодам минувшего, 17-го тура. Их набралось достаточно. Там и ругань Карпина в адрес чётко не обозначенных людей, и силовой бросок Абаскаля в матче с «Ахматом».Абаскаль пропустит матч с «Зенитом» Карпин и Абаскаль дисквалифицированы до весны. Тренеру «Спартака» просто повезло? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.