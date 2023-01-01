Зенит - Пари Нижний Новгород 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|21.06.2022
|Кубок PARI Премьер
|1 : 1 5 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|5 : 1
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
Текстовая трансляция
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«Зенит» в поисках усиления продолжает «трясти» не только бразильский, но и сербский рынок. Петербургский клуб получил права на выкуп Миятовича и Стаменича.По этой же схеме у «Спартака» увели Эраковича «Зенит» «забронировал» ещё двух талантов из Сербии. Их сравнивают с Бекхэмом и Виейра 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.