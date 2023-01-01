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Зенит - Пари Нижний Новгород 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
09 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Зенит
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Зенит
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит3 : 0Пари Нижний Новгород
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
21.06.2022 Кубок PARI Премьер Зенит1 : 1 5 : 3Пари Нижний Новгород
21.05.2022 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Зенит
19.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Зенит5 : 1Пари Нижний Новгород
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур 3 : 1Зенит
29.11.2023 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) 1 : 0Зенит
25.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит3 : 0
18.11.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Зенит
11.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Зенит1 : 1
02.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
26.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
12.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0
05.11.2023 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Пари Нижний Новгород
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D 2 : 1Пари Нижний Новгород
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«Зенит» в поисках усиления продолжает «трясти» не только бразильский, но и сербский рынок. Петербургский клуб получил права на выкуп Миятовича и Стаменича.По этой же схеме у «Спартака» увели Эраковича «Зенит» «забронировал» ещё двух талантов из Сербии. Их сравнивают с Бекхэмом и Виейра 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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