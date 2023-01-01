Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Жозе Са
|15
|зщ
|Крейг Доусон
|23
|зщ
|Макс Килман
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|17
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Марио Лемина
|8
|пз
|Жоао Гомес
|21
|пз
|Пабло Сарабия
|12
|нп
|Матеус Кунья
|11
|нп
|Хван Хи Чан
|23
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|43
|зщ
|Ола Айна
|18
|зщ
|Фелипе
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|5
|пз
|Орель Мангала
|16
|пз
|Николас Домингес
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
Главные тренеры
|Гари О'Нил
|Стивен Купер
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 3
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|24.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 4
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|0 : 2
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 2
|04.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 0
|17.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|0 : 2
|30.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|11.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0