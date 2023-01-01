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Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ноттингем Форест, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Португалия вр Жозе Са
15 Англия зщ Крейг Доусон
23 Англия зщ Макс Килман
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
17 Испания зщ Уго Буэно
5 Габон пз Марио Лемина
8 Бразилия пз Жоао Гомес
21 Испания пз Пабло Сарабия
12 Бразилия нп Матеус Кунья
11 Южная Корея нп Хван Хи Чан
23 Греция вр Одиссеас Влаходимос
43 Нигерия зщ Ола Айна
18 Бразилия зщ Фелипе
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
5 Бельгия пз Орель Мангала
16 Аргентина пз Николас Домингес
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
Главные тренеры
Англия Гари О'Нил
Уэльс Стивен Купер
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ноттингем Форест1 : 1 4 : 3Вулверхэмптон
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
24.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Вулверхэмптон
20.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Вулверхэмптон0 : 2Ноттингем Форест
16.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Ноттингем Форест1 : 2Вулверхэмптон
04.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Вулверхэмптон1 : 0Ноттингем Форест
17.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ноттингем Форест0 : 2Вулверхэмптон
30.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ноттингем Форест1 : 1Вулверхэмптон
11.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Вулверхэмптон1 : 1Ноттингем Форест
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вулверхэмптон1 : 0
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Вулверхэмптон
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Вулверхэмптон
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 5 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ноттингем Форест2 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0

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