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Манчестер Юнайтед - Борнмут 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Манчестер Юнайтед
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
24КамерунврАндре Онана
20ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
23АнглиязщЛюк Шоу
15ИспаниязщСерхио Регилон
37АнглияпзКобби Майну
39ШотландияпзСкотт Мактоминей
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
17АргентинапзАлехандро Гарначо
10АнглиянпМаркус Рашфорд
11ДаниянпРасмус Хойлунд
1Бразилиявр Нето
15АнглиязщАдам Смит
27УкраиназщИлья Забарный
25АргентиназщМаркос Сенеси
3ВенгриязщМилош Керкез
10ШотландияпзРайан Кристи
4АнглияпзЛьюис Кук
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
16АнглияпзМаркус Таверньер
24ГананпАнтуан Семеньо
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
НидерландыЭрик тен Хаг
ИспанияАндони Ираола
История личных встреч
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турБорнмут0 : 1Манчестер Юнайтед
03.01.2023Англия - Премьер-лига19-й турМанчестер Юнайтед3 : 0Борнмут
04.07.2020Англия - Премьер-лига33-й турМанчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
02.11.2019Англия - Премьер-лига11-й турБорнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
30.12.2018Англия - Премьер-лига20-й турМанчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
03.11.2018Англия - Премьер-лига11-й турБорнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
18.04.2018Англия - Премьер-лига35-й турБорнмут0 : 2Манчестер Юнайтед
13.12.2017Англия - Премьер-лига17-й турМанчестер Юнайтед1 : 0Борнмут
04.03.2017Англия - Премьер-лига27-й турМанчестер Юнайтед1 : 1Борнмут
14.08.2016Англия - Премьер-лига1-й турБорнмут1 : 3Манчестер Юнайтед
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турМанчестер Юнайтед2 : 1
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур1 : 0Манчестер Юнайтед
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й тур3 : 3Манчестер Юнайтед
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турМанчестер Юнайтед1 : 0
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур0 : 2Борнмут
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турБорнмут2 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 3Борнмут
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турБорнмут2 : 0
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур6 : 1Борнмут
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Мактоминей стал показывать уровень футбола, который не демонстрировал раньше. По отборам и перехватам он уступает только Диогу Дало и Фернандешу.Статистика Скотта Мактоминея впечатляет и в клубе, и в сборной «Манчестер Юнайтед» тащит опорник, от которого хотели избавиться 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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