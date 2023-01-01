Манчестер Юнайтед - Борнмут 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|15
|зщ
|Серхио Регилон
|37
|пз
|Кобби Майну
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Расмус Хойлунд
|1
|вр
|Нето
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|25
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Милош Керкез
|10
|пз
|Райан Кристи
|4
|пз
|Льюис Кук
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Андони Ираола
История личных встреч
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|03.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|18.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|13.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|14.08.2016
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
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