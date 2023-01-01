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Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Бёрнли
Бёрнли
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
6 Англия пз Джеймс Милнер
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Махмуд Дауд
40 Аргентина пз Факундо Буонанотте
9 Бразилия пз Жоао Педро
22 Япония пз Каору Митома
28 Ирландия нп Эван Фергюсон
1 Англия вр Джеймс Траффорд
22 Бразилия зщ Витиньо
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
5 Германия зщ Джордан Байер
3 Англия зщ Чарли Тейлор
16 Норвегия пз Сандер Берге
8 Англия пз Джош Браунхилл
7 Исландия пз Йоуханн Берг Гудмундссон
31 Бельгия пз Майк Трезор
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
9 Англия нп Джей Родригес
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3Бёрнли
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Бёрнли1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
06.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Бёрнли1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
14.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Бёрнли
09.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Бёрнли
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Бёрнли1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2018 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.12.2017 Англия - Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Бёрнли
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
30.11.2023 Лига Европы Группа B. 5-й тур 0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Бёрнли
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Бёрнли5 : 0
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Бёрнли1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Бёрнли
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Бёрнли0 : 2

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