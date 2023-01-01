Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Бёрнли, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|пз
|Джеймс Милнер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Махмуд Дауд
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|9
|пз
|Жоао Педро
|22
|пз
|Каору Митома
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|22
|зщ
|Витиньо
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|16
|пз
|Сандер Берге
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|7
|пз
|Йоуханн Берг Гудмундссон
|31
|пз
|Майк Трезор
|25
|нп
|Зеки Амдуни
|9
|нп
|Джей Родригес
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Венсан Компани
История личных встреч
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 3
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|09.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа B. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2