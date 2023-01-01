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Суббота 09 декабря
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Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Шеффилд Юнайтед
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Брентфорд
Лондон
18 Англия вр Уэс Фодеринхэм
20 Англия зщ Джейден Богл
15 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
19 Англия зщ Джек Робинсон
5 США зщ Остон Трасти
8 Нидерланды пз Густаво Хамер
21 Бразилия пз Вини Соуза
28 Англия пз Джеймс Макэйти
35 Англия пз Андре Брукс
10 Англия нп Кэмерон Арчер
32 Дания нп Уильям Осула
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
16 Англия зщ Бен Ми
14 Иран пз Саман Годдос
27 Германия пз Витали Янельт
33 Украина пз Егор Ярмолюк
6 Дания пз Кристиан Нёргор
15 Нигерия пз Фрэнк Оньека
11 ДР Конго пз Йоан Висса
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
7 Франция нп Ниль Мопе
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
Дания Томас Франк
История личных встреч
12.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Брентфорд
27.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Брентфорд2 : 3Шеффилд Юнайтед
30.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Брентфорд1 : 1Шеффилд Юнайтед
05.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Брентфорд
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 2
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 5 : 0Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 1Шеффилд Юнайтед
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 2 : 1Брентфорд
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брентфорд3 : 1
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Брентфорд0 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 0Брентфорд
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2

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