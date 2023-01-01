Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Брентфорд
Лондон
|18
|вр
|Уэс Фодеринхэм
|20
|зщ
|Джейден Богл
|15
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|19
|зщ
|Джек Робинсон
|5
|зщ
|Остон Трасти
|8
|пз
|Густаво Хамер
|21
|пз
|Вини Соуза
|28
|пз
|Джеймс Макэйти
|35
|пз
|Андре Брукс
|10
|нп
|Кэмерон Арчер
|32
|нп
|Уильям Осула
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|16
|зщ
|Бен Ми
|14
|пз
|Саман Годдос
|27
|пз
|Витали Янельт
|33
|пз
|Егор Ярмолюк
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|7
|нп
|Ниль Мопе
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
|Томас Франк
История личных встреч
|12.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|2 : 0
|27.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 3
|30.03.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 1
|05.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 3
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2