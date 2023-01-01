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Астон Вилла - Арсенал 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
4АнглиязщЭзри Конса
3БразилиязщДиего Карлос
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
6БразилияпзДуглас Луис
7ШотландияпзДжон Макгинн
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
22ИспанияврДавид Райя
4АнглиязщБен Уайт
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
35УкраинапзАлександр Зинченко
8НорвегияпзМартин Эдегор
20Италияпз Жоржиньо
41АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
9БразилиянпГабриэл Жезус
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турАстон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турАрсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турАрсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал0 : 3Астон Вилла
21.07.2020Англия - Премьер-лига37-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
22.09.2019Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал3 : 2Астон Вилла
15.05.2016Англия - Премьер-лига38-й турАрсенал4 : 0Астон Вилла
13.12.2015Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла0 : 2Арсенал
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур2 : 2Астон Вилла
30.11.2023Лига конференцийГруппа E. 5-й турАстон Вилла2 : 1
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур1 : 2Астон Вилла
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАстон Вилла3 : 1
05.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур3 : 4Арсенал
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 1
29.11.2023Лига чемпионовГруппа B. 5-й турАрсенал6 : 0
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур0 : 1Арсенал
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турАрсенал3 : 1
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Прогресс «Астон Виллы» продолжается. Как экс-тренер «Спартака» построил команду, которая входит в топ-4 Англии?Большой разбор «Астон Виллы» Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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