Астон Вилла - Арсенал 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|6
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Джон Макгинн
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|22
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|пз
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|20
|пз
|Жоржиньо
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|пз
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Микель Артета
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|21.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|22.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|15.05.2016
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 0
|13.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа E. 5-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа B. 5-й тур
|6 : 0
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
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Прогресс «Астон Виллы» продолжается. Как экс-тренер «Спартака» построил команду, которая входит в топ-4 Англии?Большой разбор «Астон Виллы» Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.