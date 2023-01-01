Алавес - Лас-Пальмас 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
09 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Лас-Пальмас, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|18
|пз
|Хон Альдалур
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Янис Хаджи
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Луис Риоха
|32
|нп
|Саму Омородион
|13
|вр
|Альваро Вальес
|28
|зщ
|Хулиан Араухо
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Мика Мармоль
|3
|зщ
|Серхи Кардона
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|20
|пз
|Кирьян Родригес
|12
|пз
|Энзо Луаодис
|10
|пз
|Альберто Молейро
|2
|нп
|Марвин Парк
|17
|нп
|Мунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Гарсия Пимьента
История личных встреч
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|1 : 1
|22.04.2018
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 4
|08.12.2017
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|23.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|04.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 1
|07.06.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|3 : 2
|17.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 21-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|2 : 1
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1