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Алавес - Лас-Пальмас 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
09 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Алавес
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Лас-Пальмас, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
18ИспанияпзХон Альдалур
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10РумынияпзЯнис Хаджи
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
11ИспаниянпЛуис Риоха
32ИспаниянпСаму Омородион
13ИспанияврАльваро Вальес
28МексиказщХулиан Араухо
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИспаниязщМика Мармоль
3ИспаниязщСерхи Кардона
5ИспанияпзХавьер Муньос
20ИспанияпзКирьян Родригес
12ФранцияпзЭнзо Луаодис
10ИспанияпзАльберто Молейро
2ИспаниянпМарвин Парк
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
Главные тренеры
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
ИспанияГарсия Пимьента
История личных встреч
27.05.2023Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас0 : 0Алавес
03.09.2022Испания - СегундаСегунда. 4-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
22.04.2018Испания - Примера34-й турЛас-Пальмас0 : 4Алавес
08.12.2017Испания - Примера15-й турАлавес2 : 0Лас-Пальмас
23.04.2017Испания - Примера33-й турЛас-Пальмас1 : 1Алавес
04.12.2016Испания - Примера14-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
07.06.2015Испания - СегундаСегунда. 42-й турЛас-Пальмас3 : 2Алавес
17.01.2015Испания - СегундаСегунда. 21-й турАлавес1 : 1Лас-Пальмас
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Алавес
03.12.2023Испания - Примера15-й тур0 : 0Алавес
24.11.2023Испания - Примера14-й турАлавес3 : 1
12.11.2023Испания - Примера13-й тур2 : 1Алавес
05.11.2023Испания - Примера12-й турАлавес1 : 0
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВЛас-Пальмас
01.12.2023Испания - Примера15-й турЛас-Пальмас2 : 0
26.11.2023Испания - Примера14-й тур1 : 0Лас-Пальмас
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Лас-Пальмас
03.11.2023Испания - Примера12-й турЛас-Пальмас2 : 1

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