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Бетис - Реал Мадрид 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Бетис
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
13ПортугалияврРуй Силва
6АргентиназщХерман Песселья
28МароккозщШади Риад
20Бразилиязщ Абнер
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
18МексикапзАндрес Гуардадо
38ИспаниянпАссане Диао
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
24ИспаниянпАйтор Руибаль
25ИспанияврКепа Аррисабалага
17ИспаниязщЛукас Васкес
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
23ФранциязщФерлан Менди
8ГерманияпзТони Кроос
15УругвайпзФедерико Вальверде
5АнглияпзДжуд Беллингем
10ХорватияпзЛука Модрич
11Бразилиянп Родриго
14Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
05.03.2023Испания - Примера24-й турБетис0 : 0Реал Мадрид
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Мадрид2 : 1Бетис
20.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
28.08.2021Испания - Примера3-й турБетис0 : 1Реал Мадрид
24.04.2021Испания - Примера32-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
26.09.2020Испания - Примера3-й турБетис2 : 3Реал Мадрид
08.03.2020Испания - Примера27-й турБетис2 : 1Реал Мадрид
02.11.2019Испания - Примера12-й турРеал Мадрид0 : 0Бетис
19.05.2019Испания - Примера38-й турРеал Мадрид0 : 2Бетис
13.01.2019Испания - Примера19-й турБетис1 : 2Реал Мадрид
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Бетис
03.12.2023Испания - Примера15-й тур0 : 0Бетис
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа C. 5-й тур1 : 0Бетис
26.11.2023Испания - Примера14-й турБетис1 : 0
12.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Бетис
02.12.2023Испания - Примера15-й турРеал Мадрид2 : 0
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й турРеал Мадрид4 : 2
26.11.2023Испания - Примера14-й тур0 : 3Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й турРеал Мадрид3 : 0
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