Бетис - Реал Мадрид 09 Декабря прямая трансляция

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В топ-5 лиг Европы и РПЛ прошло уже достаточно туров, чтобы понять, какие команды будут бороться за самые высокие места. И везде есть реальная интрига! Предлагаем именно вам выбрать: в какой лиге самая крутая гонка?В текущем сезоне во всех топ-лигах есть острый сюжет!Рейтинг Интрига в АПЛ или борьба с «Зенитом» в РПЛ? Выбираем самую крутую чемпионскую гонку 0'В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико»Видео Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.