Бетис - Реал Мадрид 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 Декабря 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Мадрид, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Херман Песселья
|28
|зщ
|Шади Риад
|20
|зщ
|Абнер
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|18
|пз
|Андрес Гуардадо
|38
|нп
|Ассане Диао
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Тони Кроос
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|нп
|Родриго
|14
|нп
|Хоселу
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|28.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|24.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|19.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|13.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа C. 5-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|4 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|3 : 0
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