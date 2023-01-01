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Вильярреал - Реал Сосьедад 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Вильярреал
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ШвецияврФилип Йоргенсен
8АргентиназщХуан Фойт
3ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИспаниязщХорхе Куэнка
24ИспаниязщАльфонсо Педраса
26ИспаниязщАдрия Альтимира
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
7ИспаниянпХерар Морено
15ИспаниянпХосе Луис Моралес
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
5ИспаниязщИгор Субельдия
20ИспаниязщХон Пачеко
17ШотландиязщКиран Тирни
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
8ИспанияпзМикель Мерино
12РоссияпзАрсен Захарян
14ЯпониянпТакефуса Кубо
19НигериянпУмар Садик
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
02.04.2023Испания - Примера27-й турВильярреал2 : 0Реал Сосьедад
09.10.2022Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад1 : 0Вильярреал
15.05.2022Испания - Примера37-й турВильярреал1 : 2Реал Сосьедад
18.12.2021Испания - Примера18-й турРеал Сосьедад1 : 3Вильярреал
30.01.2021Испания - Примера21-й турВильярреал1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2020Испания - Примера11-й турРеал Сосьедад1 : 1Вильярреал
13.07.2020Испания - Примера36-й турВильярреал1 : 2Реал Сосьедад
05.01.2020Испания - Примера19-й турРеал Сосьедад1 : 2Вильярреал
25.04.2019Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад0 : 1Вильярреал
18.08.2018Испания - Примера1-й турВильярреал1 : 2Реал Сосьедад
06.12.2023Лига ЕвропыГруппа F. 3-й турВильярреал0 : 0
03.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Вильярреал
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа F. 5-й турВильярреал3 : 2
26.11.2023Испания - Примера14-й турВильярреал3 : 1
22.11.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2 ДВВильярреал
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд0 : 1Реал Сосьедад
02.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Реал Сосьедад
29.11.2023Лига чемпионовГруппа D. 5-й турРеал Сосьедад0 : 0
26.11.2023Испания - Примера14-й турРеал Сосьедад2 : 1
11.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 3Реал Сосьедад
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В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико»Видео Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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