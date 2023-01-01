Вильярреал - Реал Сосьедад 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Сосьедад, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|24
|зщ
|Альфонсо Педраса
|26
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|пз
|Этьен Капу
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Хосе Луис Моралес
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|17
|зщ
|Киран Тирни
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|8
|пз
|Микель Мерино
|12
|пз
|Арсен Захарян
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Умар Садик
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 0
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 3
|30.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|13.07.2020
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 2
|05.01.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 2
|25.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|18.08.2018
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|06.12.2023
|Лига Европы
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа F. 5-й тур
|3 : 2
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.11.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2 ДВ
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
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В Ла Лиге завершился 15-й тур. Он запомнился яркой встречей Жоау Феликса и «Атлетико», победным дублем суперветерана «Жироны» Кристиана Стуани и драматичной развязкой в Севилье. Об этих и других событиях — в нашем материале.«Райо» развалился после матча с «Барселоной», а сами каталонцы прихлопнули «Атлетико»Видео Чудо-камбэк конкурента «Реала» и драма «Вильярреала». Итоги 15-го тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.