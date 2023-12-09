ПСЖ - Нант 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
09 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
|80
|вр
|Арнау Тенас
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|26
|зщ
|Норди Мукиэле
|17
|пз
|Витинья
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Альбан Лафон
|24
|зщ
|Эрай Джёмерт
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|2
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|5
|пз
|Педро Чиривелья
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|25
|пз
|Флоран Молле
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|11
|нп
|Маркус Коко
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Пьер Аритуи
История личных встреч
|04.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|31.07.2022
|Суперкубок Франции 2022
|Финал
|4 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|3 : 1
|20.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 0
|17.04.2019
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|24.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|5 : 2
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|12.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 1
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|4 : 0