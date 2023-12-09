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ПСЖ - Нант 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
09 Декабря 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
ПСЖ
Нант

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Нант, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Нант
Нант
80 Испания вр Арнау Тенас
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
26 Франция зщ Норди Мукиэле
17 Португалия пз Витинья
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
7 Франция нп Килиан Мбаппе
1 Франция вр Альбан Лафон
24 Швейцария зщ Эрай Джёмерт
21 Камерун зщ Жан-Шарль Кастеллетто
2 Франция зщ Жан-Кевин Дюверн
5 Испания пз Педро Чиривелья
8 ДР Конго пз Самюэль Мутуссами
25 Франция пз Флоран Молле
17 Франция пз Мусса Сиссоко
11 Франция нп Маркус Коко
27 Нигерия нп Мозес Саймон
31 Египет нп Мостафа Мохамед
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Пьер Аритуи
История личных встреч
04.03.2023 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ4 : 2Нант
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Нант0 : 3ПСЖ
31.07.2022 Суперкубок Франции 2022 Финал ПСЖ4 : 0Нант
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Нант3 : 1ПСЖ
20.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ3 : 1Нант
14.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ1 : 2Нант
31.10.2020 Франция - Лига 1 9-й тур Нант0 : 3ПСЖ
04.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Нант1 : 2ПСЖ
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 0Нант
17.04.2019 Франция - Лига 1 28-й тур Нант3 : 2ПСЖ
03.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур 0 : 2ПСЖ
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур ПСЖ1 : 1
24.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур ПСЖ5 : 2
11.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 0 : 3ПСЖ
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур 2 : 1ПСЖ
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Нант1 : 0
26.11.2023 Франция - Лига 1 13-й тур Нант0 : 0
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур 3 : 1Нант
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Нант0 : 1
28.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур 4 : 0Нант

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