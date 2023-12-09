03:27 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Свернуть список

Верона - Лацио 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
09 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Верона
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
2 Аргентина зщ Бруно Амионе
42 Италия зщ Диего Коппола
24 Италия пз Филиппо Терраччано
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
94 Италия вр Иван Проведель
29 Италия зщ Мануэль Лаццари
15 Италия зщ Николо Казале
34 Испания зщ Марио Хила
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
65 Италия пз Николо Ровелла
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
06.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Верона1 : 1Лацио
11.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Лацио2 : 0Верона
21.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Лацио3 : 3Верона
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Верона4 : 1Лацио
11.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Верона0 : 1Лацио
12.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Лацио1 : 2Верона
26.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Верона1 : 5Лацио
05.02.2020 Италия - Серия А 17-й тур Лацио0 : 0Верона
19.02.2018 Италия - Серия А 25-й тур Лацио2 : 0Верона
24.09.2017 Италия - Серия А 6-й тур Верона0 : 3Лацио
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 3Верона
27.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 2
10.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 0Верона
05.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Верона1 : 3
31.10.2023 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 0Верона
05.12.2023 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Лацио2 : 0
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 2 : 1Лацио
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лацио0 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close