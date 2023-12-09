Верона - Лацио 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
09 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Лацио, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Лацио
Рим
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|42
|зщ
|Диего Коппола
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Милан Джурич
|94
|вр
|Иван Проведель
|29
|зщ
|Мануэль Лаццари
|15
|зщ
|Николо Казале
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|65
|пз
|Николо Ровелла
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Марко Барони
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 5
|05.02.2020
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|19.02.2018
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|24.09.2017
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|27.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|10.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|31.10.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 0
|05.12.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0