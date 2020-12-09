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Аталанта - Милан 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Аталанта
Милан

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
1 Аргентина вр Хуан Муссо
42 Италия зщ Джорджио Скальвини
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
33 Нидерланды зщ Ханс Хатебур
20 Нидерланды зщ Митчел Баккер
22 Италия зщ Маттео Руджери
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
13 Бразилия пз Эдерсон
7 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
11 Нигерия нп Адемола Лукман
9 Колумбия нп Луис Мурьель
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
80 США пз Юнус Муса
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
21 Нигерия нп Саму Чуквезе
9 Франция нп Оливье Жиру
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Милан2 : 0Аталанта
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Аталанта1 : 1Милан
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Милан2 : 0Аталанта
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта2 : 3Милан
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Милан
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Милан0 : 3Аталанта
24.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Милан1 : 1Аталанта
22.12.2019 Италия - Серия А 17-й тур Аталанта5 : 0Милан
16.02.2019 Италия - Серия А 24-й тур Аталанта1 : 3Милан
23.09.2018 Италия - Серия А 5-й тур Милан2 : 2Аталанта
04.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 3 : 0Аталанта
30.11.2023 Лига Европы Группа D. 5-й тур Аталанта1 : 1
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Аталанта1 : 2
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 1 : 1Аталанта
09.11.2023 Лига Европы Группа D. 4-й тур Аталанта1 : 0
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Милан3 : 1
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур Милан1 : 3
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Милан1 : 0
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур 2 : 2Милан
07.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 4-й тур Милан2 : 1

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