Аталанта - Милан 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
09 Декабря 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
|1
|вр
|Хуан Муссо
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|33
|зщ
|Ханс Хатебур
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|9
|нп
|Луис Мурьель
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|80
|пз
|Юнус Муса
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|21
|нп
|Саму Чуквезе
|9
|нп
|Оливье Жиру
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|24.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|5 : 0
|16.02.2019
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|23.09.2018
|Италия - Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|04.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 4-й тур
|2 : 1