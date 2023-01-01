Интер - Удинезе 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
09 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|7
|пз
|Хуан Куадрадо
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|26
|нп
|Флорьян Товен
|7
|нп
|Исаак Саксесс
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|18.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|3 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|31.10.2021
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|5 : 1
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|02.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 2
|14.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|15.12.2018
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 4-й тур
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 2 ДВ