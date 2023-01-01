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Интер - Удинезе 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
09 Декабря 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Интер М
Удинезе

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Удинезе, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Удинезе
Удине
1 Швейцария вр Ян Зоммер
36 Италия зщ Маттео Дармиан
15 Италия зщ Франческо Ачерби
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
32 Италия зщ Федерико Димарко
7 Колумбия пз Хуан Куадрадо
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
1 Италия вр Марко Сильвестри
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
26 Франция нп Флорьян Товен
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
Главные тренеры
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
18.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Интер М3 : 1Удинезе
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Удинезе3 : 1Интер М
01.05.2022 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе1 : 2Интер М
31.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Интер М2 : 0Удинезе
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Интер М5 : 1Удинезе
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 0Интер М
02.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Удинезе0 : 2Интер М
14.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Интер М1 : 0Удинезе
04.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Удинезе0 : 0Интер М
15.12.2018 Италия - Серия А 16-й тур Интер М1 : 0Удинезе
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур 0 : 3Интер М
29.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур 3 : 3Интер М
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 1 : 1Интер М
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Интер М2 : 0
08.11.2023 Лига чемпионов Группа D. 4-й тур 0 : 1Интер М
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе3 : 3
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур 3 : 1Удинезе
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе1 : 1
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур 0 : 1Удинезе
01.11.2023 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе1 : 2 ДВ

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