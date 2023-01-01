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Вердер - Аугсбург 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Вердер
Аугсбург

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
30ГерманияврМихаэль Цеттерер
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
20АвстрияпзРомано Шмид
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
2БельгияпзОливье Деман
19КолумбиянпРафаэль Борре
7ГерманиянпМарвин Дукш
1ГерманияврФинн Дамен
2ПольшазщРоберт Гумны
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
22Бразилиязщ Яго
8ГерманияпзЭльвис Реджбечай
30ГерманияпзНиклас Дорш
24ФинляндияпзФредрик Йенсен
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
21ГерманиянпФиллип Тиц
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияЭнрико Масен
История личных встреч
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турАугсбург2 : 1Вердер
09.09.2022Германия - Бундеслига6-й турВердер0 : 1Аугсбург
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турАугсбург2 : 0Вердер
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВердер2 : 0Аугсбург
01.02.2020Германия - Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1Вердер
01.09.2019Германия - Бундеслига3-й турВердер3 : 2Аугсбург
10.02.2019Германия - Бундеслига21-й турВердер4 : 0Аугсбург
22.09.2018Германия - Бундеслига4-й турАугсбург2 : 3Вердер
17.03.2018Германия - Бундеслига27-й турАугсбург1 : 3Вердер
29.10.2017Германия - Бундеслига10-й турВердер0 : 3Аугсбург
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 0Вердер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВердер0 : 3
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турВердер2 : 2
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур2 : 2Вердер
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турВердер2 : 0
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й турАугсбург2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Аугсбург
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турАугсбург1 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур1 : 1Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2

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