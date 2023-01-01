Вердер - Аугсбург 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Аугсбург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Аугсбург
Аугсбург
|30
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|20
|пз
|Романо Шмид
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|2
|пз
|Оливье Деман
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|7
|нп
|Марвин Дукш
|1
|вр
|Финн Дамен
|2
|зщ
|Роберт Гумны
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|22
|зщ
|Яго
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|30
|пз
|Никлас Дорш
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Энрико Масен
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|09.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|01.09.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|10.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|4 : 0
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|17.03.2018
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2017
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2