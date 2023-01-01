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Хайденхайм - Дармштадт 98 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Хайденхайм
Дармштадт 98

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Дармштадт 98, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Дармштадт 98
Дармштадт
1ГерманияврКевин Мюллер
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
3ГерманияпзЯн Шёппнер
30ГерманияпзНорман Тойеркауф
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
10ГерманиянпТим Кляйндинст
8ГерманиянпЭрен Динкчи
1ГерманияврМарсель Шуэн
14АвстриязщКристоф Кларер
20ГерманиязщЯнник Мюллер
32ГерманиязщФабиан Холланд
5ХорватиязщМатей Маглица
19АвстриязщЭмир Карич
11ГерманияпзТобиас Кемпе
23АлбанияпзКлаус Гясула
27ГерманиянпТим Скарке
24ГерманиянпЛука Пфайффер
18АвстриянпМатиас Хонсак
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияТорстен Либеркнехт
История личных встреч
04.03.2023Германия - Вторая Бундеслига23-й турХайденхайм1 : 0Дармштадт 98
27.08.2022Германия - Вторая Бундеслига6-й турДармштадт 982 : 2Хайденхайм
04.03.2022Германия - Вторая Бундеслига25-й турДармштадт 983 : 2Хайденхайм
24.09.2021Германия - Вторая Бундеслига8-й турХайденхайм2 : 1Дармштадт 98
16.05.2021Германия - Вторая Бундеслига33-й турДармштадт 985 : 1Хайденхайм
17.01.2021Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 0Дармштадт 98
29.02.2020Германия - Вторая Бундеслига24-й турДармштадт 982 : 0Хайденхайм
20.09.2019Германия - Вторая Бундеслига7-й турХайденхайм1 : 0Дармштадт 98
10.02.2019Германия - Вторая Бундеслига21-й турДармштадт 981 : 2Хайденхайм
02.09.2018Германия - Вторая Бундеслига4-й турХайденхайм0 : 1Дармштадт 98
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Хайденхайм
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 0
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 2Хайденхайм
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турХайденхайм2 : 0
31.10.2023Кубок Германии1/16 финала3 : 1Хайденхайм
01.12.2023Германия - Бундеслига13-й турДармштадт 980 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур1 : 1Дармштадт 98
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турДармштадт 980 : 0
03.11.2023Германия - Бундеслига10-й турДармштадт 981 : 2
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й тур8 : 0Дармштадт 98

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