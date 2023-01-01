Хайденхайм - Дармштадт 98 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Дармштадт 98, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Дармштадт 98
Дармштадт
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|30
|пз
|Норман Тойеркауф
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|1
|вр
|Марсель Шуэн
|14
|зщ
|Кристоф Кларер
|20
|зщ
|Янник Мюллер
|32
|зщ
|Фабиан Холланд
|5
|зщ
|Матей Маглица
|19
|зщ
|Эмир Карич
|11
|пз
|Тобиас Кемпе
|23
|пз
|Клаус Гясула
|27
|нп
|Тим Скарке
|24
|нп
|Лука Пфайффер
|18
|нп
|Матиас Хонсак
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|04.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|27.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|04.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|24.09.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|5 : 1
|17.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|29.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|20.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|10.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|02.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|3 : 1
|01.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|8 : 0