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Вольфсбург - Фрайбург 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
Вольфсбург
Фрайбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
1БельгияврКоэн Кастельс
4ФранциязщМаксанс Лакруа
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
21ДаниязщЙоаким Мехле
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
6БельгияпзАстер Вранкс
31ГерманияпзЯнник Герардт
40СШАпзКевин Паредес
7ЧехиянпВацлав Черны
23ДаниянпЙонас Винд
1ГерманияврНоа Атуболу
25ФранциязщКильянн Сильдийя
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
33ФранциязщЖорди Макенго
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
27ГерманияпзНиколас Хефлер
34ГерманияпзМерлин Рёль
42ЯпониянпРицу Доан
32ИталиянпВинченцо Грифо
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияКристиан Штрайх
История личных встреч
19.05.2023Германия - Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Вольфсбург
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург6 : 0Фрайбург
12.03.2022Германия - Бундеслига26-й турФрайбург3 : 2Вольфсбург
23.10.2021Германия - Бундеслига9-й турВольфсбург0 : 2Фрайбург
31.01.2021Германия - Бундеслига19-й турВольфсбург3 : 0Фрайбург
27.09.2020Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 1Вольфсбург
13.06.2020Германия - Бундеслига31-й турВольфсбург2 : 2Фрайбург
07.12.2019Германия - Бундеслига14-й турФрайбург1 : 0Вольфсбург
09.02.2019Германия - Бундеслига21-й турФрайбург3 : 3Вольфсбург
22.09.2018Германия - Бундеслига4-й турВольфсбург1 : 3Фрайбург
05.12.2023Кубок Германии1/8 финала1 : 0 ДВВольфсбург
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур3 : 1Вольфсбург
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Вольфсбург
05.11.2023Германия - Бундеслига10-й турВольфсбург2 : 2
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур0 : 1Фрайбург
30.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 5-й турФрайбург5 : 0
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турФрайбург1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур3 : 1Фрайбург
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа A. 4-й турФрайбург5 : 0

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