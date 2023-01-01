Вольфсбург - Фрайбург 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Фрайбург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Максанс Лакруа
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|6
|пз
|Астер Вранкс
|31
|пз
|Янник Герардт
|40
|пз
|Кевин Паредес
|7
|нп
|Вацлав Черны
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Кильянн Сильдийя
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|27
|пз
|Николас Хефлер
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|42
|нп
|Рицу Доан
|32
|нп
|Винченцо Грифо
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|19.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|6 : 0
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 2
|23.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|31.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|27.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.06.2020
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|09.02.2019
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 3
|22.09.2018
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|5 : 0