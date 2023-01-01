Айнтрахт Ф - Бавария 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Кевин Трапп
|35
|зщ
|Тута
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|31
|зщ
|Филипп Макс
|5
|зщ
|Хрвое Смолчич
|26
|пз
|Эрик Жуниор Эбимбе
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Томас Тухель
История личных встреч
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|5 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|30.11.2023
|Лига конференций
|Группа G. 5-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 2
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 4