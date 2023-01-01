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Айнтрахт Ф - Бавария 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Айнтрахт Ф
Бавария

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Бавария, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврКевин Трапп
35Бразилиязщ Тута
24ПортугалиязщАурелио Бута
3ЭквадорзщВильям Пачо
31ГерманиязщФилипп Макс
5ХорватиязщХрвое Смолчич
26ФранцияпзЭрик Жуниор Эбимбе
16ШвецияпзХуго Ларссон
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турБавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022Германия - Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бавария
24.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБавария5 : 0Айнтрахт Ф
10.06.2020Кубок Германии1/2 финалаБавария2 : 1Айнтрахт Ф
23.05.2020Германия - Бундеслига27-й турБавария5 : 2Айнтрахт Ф
02.11.2019Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф5 : 1Бавария
18.05.2019Германия - Бундеслига34-й турБавария5 : 1Айнтрахт Ф
06.12.2023Кубок Германии1/8 финала2 : 0Айнтрахт Ф
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
30.11.2023Лига конференцийГруппа G. 5-й турАйнтрахт Ф1 : 2
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 2Айнтрахт Ф
29.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 5-й турБавария0 : 0
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур0 : 1Бавария
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБавария4 : 2
08.11.2023Лига чемпионовГруппа A. 4-й турБавария2 : 1
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур0 : 4Бавария

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