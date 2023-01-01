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Боруссия Д - РБ Лейпциг 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Боруссия Д
РБ Лейпциг

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ШвейцарияврГрегор Кобель
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
6ТурцияпзСалих Озджан
23ГерманияпзЭмре Джан
11ГерманияпзМарко Ройс
19ГерманияпзЮлиан Брандт
43АнглиянпДжейми Байно-Гиттенс
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
22ГерманиязщДавид Раум
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
9ДаниянпЮссуф Поульсен
Главные тренеры
ГерманияЭдин Терзич
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турРБ Лейпциг1 : 3Боруссия Д
20.06.2020Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг0 : 2Боруссия Д
17.12.2019Германия - Бундеслига16-й турБоруссия Д3 : 3РБ Лейпциг
06.12.2023Кубок Германии1/8 финала2 : 0Боруссия Д
03.12.2023Германия - Бундеслига13-й тур1 : 1Боруссия Д
28.11.2023Лига чемпионовГруппа F. 5-й тур1 : 3Боруссия Д
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д4 : 2
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур2 : 1Боруссия Д
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турРБ Лейпциг2 : 1
28.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 5-й тур3 : 2РБ Лейпциг
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур2 : 1РБ Лейпциг
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа G. 4-й тур1 : 2РБ Лейпциг

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