Боруссия Д - РБ Лейпциг 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
09 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - РБ Лейпциг, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
РБ Лейпциг
Лейпциг
|1
|вр
|Грегор Кобель
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|6
|пз
|Салих Озджан
|23
|пз
|Эмре Джан
|11
|пз
|Марко Ройс
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|43
|нп
|Джейми Байно-Гиттенс
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
|21
|вр
|Янис Бласвих
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|22
|зщ
|Давид Раум
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Марко Розе
История личных встреч
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|20.06.2020
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 2
|17.12.2019
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 3
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 4-й тур
|1 : 2