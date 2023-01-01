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Унион - Боруссия М 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Унион
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ДанияврФредерик Рённов
18ХорватиязщЙосип Юранович
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
6ГерманиязщРобин Госенс
20ТуниспзАисса Лайдуни
19ГерманияпзЯник Хаберер
8ГерманияпзРани Хедира
10ГерманиянпКевин Фолланд
17ГерманиянпКевин Бехренс
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
20ГерманиязщЛука Нец
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзМану Коне
9ФранциянпФранк Онора
19ФранциянпНатан Нгуму
14ФранциянпАлассан Плеа
Главные тренеры
ШвейцарияУрс Фишер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
23.04.2023Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М0 : 1Унион
30.10.2022Германия - Бундеслига12-й турУнион2 : 1Боруссия М
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБоруссия М1 : 2Унион
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турУнион2 : 1Боруссия М
30.01.2021Германия - Бундеслига19-й турУнион1 : 1Боруссия М
26.09.2020Германия - Бундеслига2-й турБоруссия М1 : 1Унион
31.05.2020Германия - Бундеслига29-й турБоруссия М4 : 1Унион
23.11.2019Германия - Бундеслига12-й турУнион2 : 0Боруссия М
29.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 5-й тур1 : 1Унион
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турУнион1 : 1
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й тур4 : 0Унион
08.11.2023Лига чемпионовГруппа C. 4-й тур1 : 1Унион
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й турУнион0 : 3
05.12.2023Кубок Германии1/8 финалаБоруссия М1 : 0 ДВ
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М2 : 1
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й тур4 : 2Боруссия М
10.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБоруссия М4 : 0
04.11.2023Германия - Бундеслига10-й тур3 : 3Боруссия М

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