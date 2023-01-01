Унион - Боруссия М 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
09 Декабря 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|6
|зщ
|Робин Госенс
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|17
|нп
|Кевин Бехренс
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Ману Коне
|9
|нп
|Франк Онора
|19
|нп
|Натан Нгуму
|14
|нп
|Алассан Плеа
Главные тренеры
|Урс Фишер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|31.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|23.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|08.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа C. 4-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|10.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|04.11.2023
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3