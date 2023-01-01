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Портимоненсе - Фамаликан 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Портимоненсе
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Фамаликан, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
12 Бразилия вр Силвестре Винисиус
44 Бразилия зщ Pedro Henrique
43 Бразилия зщ Alemao
22 Португалия зщ Филипе Релвас
14 Сенегал зщ Мустафа Сек
18 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
77 Португалия зщ Helio Varela
25 Бразилия пз Нонока
13 Бразилия пз Денер
7 Англия пз Силвестер Джаспер
19 Эквадор нп Ronie Carrillo
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
15 Бразилия зщ Риччели
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Панама пз Хосе Родригес
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия нп Шикинью
9 Португалия нп Энрике Араужу
Главные тренеры
Португалия Паулу Сержиу
Португалия Жоау Педру Соуза
История личных встреч
24.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Фамаликан1 : 0Портимоненсе
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Портимоненсе1 : 0Фамаликан
10.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Портимоненсе1 : 0Фамаликан
21.12.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Фамаликан1 : 1 2 : 4Портимоненсе
27.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Портимоненсе
18.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Фамаликан0 : 1Портимоненсе
18.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Портимоненсе0 : 0Фамаликан
30.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Фамаликан0 : 1Портимоненсе
30.11.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Портимоненсе2 : 1Фамаликан
11.03.2017 Португалия - Сегунда 31-й тур Портимоненсе2 : 1Фамаликан
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 1 : 0Портимоненсе
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Портимоненсе1 : 4
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур Портимоненсе2 : 1
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур 6 : 1Портимоненсе
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Портимоненсе1 : 0
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 0Фамаликан
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 0 : 0Фамаликан
04.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Фамаликан3 : 1
29.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 0Фамаликан

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