Портимоненсе - Фамаликан 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портимоненсе - Фамаликан, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портимоненсе
Портиман
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|12
|вр
|Силвестре Винисиус
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|43
|зщ
|Alemao
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|18
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|77
|зщ
|Helio Varela
|25
|пз
|Нонока
|13
|пз
|Денер
|7
|пз
|Силвестер Джаспер
|19
|нп
|Ronie Carrillo
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|15
|зщ
|Риччели
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|7
|пз
|Хосе Родригес
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|нп
|Шикинью
|9
|нп
|Энрике Араужу
Главные тренеры
|Паулу Сержиу
|Жоау Педру Соуза
История личных встреч
|24.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|27.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|18.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 1
|18.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 1
|30.11.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|11.03.2017
|Португалия - Сегунда
|31-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 4
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|6 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0