Порту - Каза Пия 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
09 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
|99
|вр
|Диогу Кошта
|3
|зщ
|Пепе
|4
|зщ
|Давид Карму
|55
|зщ
|Joao Mendes
|11
|зщ
|Пепе
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|22
|пз
|Алан Варела
|30
|нп
|Эванилсон
|9
|нп
|Мехди Тареми
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|13
|зщ
|Вашку Фернандеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|80
|пз
|Pablo
|96
|пз
|Samuel Justo
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|11
|нп
|Юки Сома
|99
|нп
|Клэйтон
|77
|нп
|Тьягу Диаш
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 5-й тур
|2 : 1
|24.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 0
|11.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|10.11.2023
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1