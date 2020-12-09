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Порту - Каза Пия 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
09 Декабря 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Порту
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Каза Пия, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Каза Пия
Лиссабон
99 Португалия вр Диогу Кошта
3 Португалия зщ Пепе
4 Португалия зщ Давид Карму
55 Португалия зщ Joao Mendes
11 Бразилия зщ Пепе
23 Португалия зщ Жоау Мариу
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
22 Аргентина пз Алан Варела
30 Бразилия нп Эванилсон
9 Иран нп Мехди Тареми
33 Ангола вр Рикарду Батишта
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
13 Португалия зщ Вашку Фернандеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
80 Бразилия пз Pablo
96 Португалия пз Samuel Justo
5 Португалия пз Леонарду Лелу
11 Япония нп Юки Сома
99 Бразилия нп Клэйтон
77 Португалия нп Тьягу Диаш
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Порту2 : 1Каза Пия
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Каза Пия0 : 0Порту
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Каза Пия0 : 3Порту
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур 0 : 3Порту
28.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур 2 : 1Порту
24.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Порту4 : 0
11.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 1 : 2Порту
07.11.2023 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур Порту2 : 0
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Каза Пия1 : 0
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 0 6 : 5Каза Пия
10.11.2023 Португалия - Примейра 11-й тур 4 : 0Каза Пия
05.11.2023 Португалия - Примейра 10-й тур Каза Пия0 : 1
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур 1 : 1Каза Пия

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