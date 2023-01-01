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Суббота 09 декабря
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ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
09 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
ПЕК Зволле
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
2 Нидерланды зщ Брам ван Полен
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
15 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
11 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
7 Дания пз Юнес Намли
28 Нидерланды пз Зико Бюрместер
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
30 Новая Зеландия пз Ryan Thomas
9 Германия нп Леннарт Тай
13 Финляндия нп Томас Лам
22 Нидерланды вр Робин Руфс
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
3 Нидерланды зщ Филиппе Сандлер
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Юри Бас
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
20 Дания пз Лассе Шоне
8 Дания пз Магнус Маттссон
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
05.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПЕК Зволле1 : 1НЕК Неймеген
20.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НЕК Неймеген2 : 0ПЕК Зволле
19.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
10.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
05.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген1 : 1ПЕК Зволле
20.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПЕК Зволле2 : 0НЕК Неймеген
06.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур НЕК Неймеген2 : 2ПЕК Зволле
01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия 26-й тур ПЕК Зволле3 : 3НЕК Неймеген
17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия 3-й тур НЕК Неймеген1 : 5ПЕК Зволле
21.04.2013 Нидерланды - Эредивизия 31-й тур НЕК Неймеген1 : 3ПЕК Зволле
02.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур 0 : 5ПЕК Зволле
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПЕК Зволле1 : 2
12.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 4 : 0ПЕК Зволле
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПЕК Зволле2 : 0
01.11.2023 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0ПЕК Зволле
06.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур 1 : 2НЕК Неймеген
03.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НЕК Неймеген1 : 2
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 3 : 3НЕК Неймеген
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3

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