ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 12500
09 Декабря 2023 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - НЕК Неймеген, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|2
|зщ
|Брам ван Полен
|4
|зщ
|Сам Керстен
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|7
|пз
|Юнес Намли
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|30
|пз
|Ryan Thomas
|9
|нп
|Леннарт Тай
|13
|нп
|Томас Лам
|22
|вр
|Робин Руфс
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Юри Бас
|71
|пз
|Дирк Пропер
|20
|пз
|Лассе Шоне
|8
|пз
|Магнус Маттссон
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|05.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 1
|20.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|19.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|10.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|05.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|20.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 0
|06.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 2
|01.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|26-й тур
|3 : 3
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|3-й тур
|1 : 5
|21.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|31-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 5
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 0
|01.11.2023
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0
|06.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 2
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3