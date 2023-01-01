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Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
09 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Испания Карлос Корберан
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
23.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2Сандерленд
12.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Сандерленд1 : 2Вест Бромвич Альбион
21.01.2017 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Сандерленд
01.10.2016 Англия - Премьер-лига 7-й тур Сандерленд1 : 1Вест Бромвич Альбион
02.04.2016 Англия - Премьер-лига 32-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
17.10.2015 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Сандерленд
21.02.2015 Англия - Премьер-лига 26-й тур Сандерленд0 : 0Вест Бромвич Альбион
16.08.2014 Англия - Премьер-лига 1-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 2Сандерленд
07.05.2014 Англия - Премьер-лига 28-й тур Сандерленд2 : 0Вест Бромвич Альбион
21.09.2013 Англия - Премьер-лига 5-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 0Сандерленд
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 1Сандерленд
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Сандерленд1 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Сандерленд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Сандерленд3 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Сандерленд
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 2
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 0 : 1Вест Бромвич Альбион
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1

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