Сандерленд - Вест Бромвич Альбион 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
09 Декабря 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|23.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|12.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 2
|21.01.2017
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|01.10.2016
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|02.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|17.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.02.2015
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|16.08.2014
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|07.05.2014
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|3 : 1