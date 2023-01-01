Ротерхэм Юнайтед - Суонси Сити 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|27.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|19.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|4 : 3
|03.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|4 : 1
|24.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|07.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|2 : 2
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0