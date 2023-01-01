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Ротерхэм Юнайтед - Суонси Сити 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Суонси Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Суонси Сити, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
27.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Суонси Сити1 : 1Ротерхэм Юнайтед
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1Суонси Сити
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 3Суонси Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Суонси Сити1 : 0Ротерхэм Юнайтед
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Суонси Сити4 : 3Ротерхэм Юнайтед
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 1Суонси Сити
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 0 : 0Ротерхэм Юнайтед
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 1Ротерхэм Юнайтед
24.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Ротерхэм Юнайтед1 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 5 : 0Ротерхэм Юнайтед
07.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ротерхэм Юнайтед2 : 2
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Суонси Сити1 : 1
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 3 : 1Суонси Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Суонси Сити2 : 2
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 3 : 2Суонси Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Суонси Сити0 : 0

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