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Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Сток Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Сток Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сток Сити3 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Сток Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Сток Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Сток Сити
01.12.2015 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сток Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 2 : 1Сток Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 4 : 2Сток Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Сток Сити0 : 3
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Сток Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Сток Сити0 : 0
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 1Шеффилд Уэнсдей
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 4
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей

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