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Суббота 09 декабря
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Лестер Сити - Плимут Аргайл 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Лестер Сити
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 2Лестер Сити
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 1Лестер Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Лестер Сити2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Лестер Сити
03.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лестер Сити0 : 1
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Плимут Аргайл2 : 1
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Плимут Аргайл2 : 0
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Плимут Аргайл3 : 3

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