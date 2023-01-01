Уотфорд - Саутгемптон 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Саутгемптон, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|28.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|23.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 1
|27.01.2018
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|13.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|09.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|04.03.2017
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|2 : 0
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|5 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1