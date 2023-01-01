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Уотфорд - Саутгемптон 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Уотфорд
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Саутгемптон, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Саутгемптон
Саутгемптон
История личных встреч
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон1 : 2Уотфорд
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Уотфорд0 : 1Саутгемптон
28.06.2020 Англия - Премьер-лига 32-й тур Уотфорд1 : 3Саутгемптон
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Саутгемптон2 : 1Уотфорд
23.04.2019 Англия - Премьер-лига 31-й тур Уотфорд1 : 1Саутгемптон
10.11.2018 Англия - Премьер-лига 12-й тур Саутгемптон1 : 1Уотфорд
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Саутгемптон1 : 0Уотфорд
13.01.2018 Англия - Премьер-лига 23-й тур Уотфорд2 : 2Саутгемптон
09.09.2017 Англия - Премьер-лига 4-й тур Саутгемптон0 : 2Уотфорд
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Уотфорд3 : 4Саутгемптон
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 2Уотфорд
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Уотфорд3 : 2
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 2 : 0Уотфорд
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Уотфорд5 : 0
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 0Уотфорд
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Саутгемптон2 : 0
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Саутгемптон1 : 0
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур 1 : 1Саутгемптон
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Саутгемптон2 : 1
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур 0 : 1Саутгемптон

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