Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Найджел Пирсон
История личных встреч
|07.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|31.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|2 : 0
|18.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 3
|26.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 1
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 2
|25.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 2
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|17.03.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|4 : 0
|02.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 0
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 17-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 0