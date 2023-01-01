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Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур
Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Найджел Пирсон
История личных встреч
07.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Бристоль Сити
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0Бристоль Сити
18.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бристоль Сити2 : 3Хаддерсфилд Таун
26.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бристоль Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2Бристоль Сити
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Бристоль Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити5 : 2Хаддерсфилд Таун
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
17.03.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Бристоль Сити4 : 0Хаддерсфилд Таун
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 1 : 0Хаддерсфилд Таун
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0
03.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити1 : 2
29.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур 1 : 0Бристоль Сити
25.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Бристоль Сити3 : 2
11.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур 0 : 0Бристоль Сити
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бристоль Сити1 : 0

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