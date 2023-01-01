Гамбург - Падерборн 07 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Падерборн 07, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Тим Вальтер
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|30.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|02.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|28.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 4
|12.05.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|4 : 1
|02.04.2019
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 2
|07.12.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 0
|04.02.2015
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 5 : 3
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3