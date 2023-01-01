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Гамбург - Падерборн 07 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Гамбург
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Падерборн 07, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург2 : 2Падерборн 07
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Падерборн 072 : 3Гамбург
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Падерборн 07
22.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 071 : 2Гамбург
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гамбург3 : 1Падерборн 07
28.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 4Гамбург
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 074 : 1Гамбург
02.04.2019 Кубок Германии 1/4 финала Падерборн 070 : 2Гамбург
07.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург1 : 0Падерборн 07
04.02.2015 Германия - Бундеслига 19-й тур Падерборн 070 : 3Гамбург
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 3 5 : 3Гамбург
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Гамбург
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 4 : 2Гамбург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 3 : 1Падерборн 07
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 0
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 4 : 1Падерборн 07
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 071 : 3
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 3Падерборн 07

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