Гройтер Фюрт - Магдебург 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Магдебург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Кристиан Тиц
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|18.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 0
|11.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|27.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|23.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0