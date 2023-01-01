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Суббота 09 декабря
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Гройтер Фюрт - Магдебург 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Гройтер Фюрт
Магдебург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Магдебург, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
18.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт3 : 0Магдебург
11.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 8-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
27.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург2 : 1Гройтер Фюрт
23.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт3 : 2Магдебург
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 0 : 1Гройтер Фюрт
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт2 : 0
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Гройтер Фюрт
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала 2 : 1Гройтер Фюрт
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Магдебург1 : 2
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Магдебург4 : 1
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 2Магдебург
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Магдебург1 : 2
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 2 : 0Магдебург

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