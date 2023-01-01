Кайзерслаутерн - Герта 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Герта, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Герта
Берлин
Главные тренеры
|Дирк Шустер
История личных встреч
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 1
|21.04.2012
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|21.12.2011
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|03.12.2011
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|02.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|12.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 3 5 : 3
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|05.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0