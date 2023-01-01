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Кайзерслаутерн - Герта 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Кайзерслаутерн
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Герта, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Герта
Берлин
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Кайзерслаутерн3 : 1Герта
21.04.2012 Германия - Бундеслига 32-й тур Герта1 : 2Кайзерслаутерн
21.12.2011 Кубок Германии 1/8 финала Герта3 : 1Кайзерслаутерн
03.12.2011 Германия - Бундеслига 15-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Герта
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Кайзерслаутерн2 : 0
02.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 4 : 1Кайзерслаутерн
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Кайзерслаутерн0 : 3
12.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2
06.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала Герта3 : 3 5 : 3
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Герта5 : 1
24.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 2Герта
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Герта2 : 2
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 0Герта

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