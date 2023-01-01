Оснабрюк - Санкт-Паули 09 Декабря прямая трансляция
09 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Санкт-Паули, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
|21.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|27.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|01.03.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|22.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|4 : 0
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|11.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|27.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|05.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 4
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|25.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 0
|03.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2