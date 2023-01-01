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Оснабрюк - Санкт-Паули 09 Декабря прямая трансляция

09 Декабря 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур
Оснабрюк
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Санкт-Паули, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Санкт-Паули
Гамбург
История личных встреч
21.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Оснабрюк1 : 2Санкт-Паули
27.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Санкт-Паули0 : 1Оснабрюк
01.03.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули3 : 1Оснабрюк
22.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Оснабрюк1 : 1Санкт-Паули
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур 4 : 0Оснабрюк
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Оснабрюк0 : 2
11.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур 3 : 2Оснабрюк
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Оснабрюк1 : 1
27.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур 4 : 0Оснабрюк
05.12.2023 Кубок Германии 1/8 финала 1 : 4Санкт-Паули
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули2 : 2
25.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур 2 : 3Санкт-Паули
10.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Санкт-Паули0 : 0
03.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 2Санкт-Паули

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