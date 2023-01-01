Бостон Брюинз - Аризона Койотс 09 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
09 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Аризона Койотс, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
|Джим Монтгомери
|Андре Туриньи
История личных встреч
|10.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.10.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|13.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|29.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|12.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|18.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|15.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|04.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1