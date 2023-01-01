03:31 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Свернуть список

Бостон Брюинз - Аризона Койотс 09 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
09 Декабря 2023 года в 21:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Аризона Койотс, которое состоится 09 Декабря 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Джим Монтгомери
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
10.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3Бостон Брюинз
16.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Аризона Койотс
13.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 2Аризона Койотс
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Бостон Брюинз
08.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Аризона Койотс
06.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс0 : 1Бостон Брюинз
12.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Аризона Койотс
18.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Бостон Брюинз
08.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 1Аризона Койотс
15.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 6Бостон Брюинз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз1 : 3
04.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 1
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТБостон Брюинз
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 0
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Бостон Брюинз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс6 : 0
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 3 ОТ
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close