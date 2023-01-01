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Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
10 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
Канада Райан Хаска
Канада Линди Рафф
История личных встреч
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2Калгари Флэймз
06.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
17.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 3Нью-Джерси Дэвилз
27.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Калгари Флэймз
08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 2Нью-Джерси Дэвилз
13.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз9 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Калгари Флэймз
09.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Калгари Флэймз
06.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 4 БНью-Джерси Дэвилз
04.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4 ОТКалгари Флэймз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 2
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3 ОТ
28.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1 ОТ
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6Нью-Джерси Дэвилз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4

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