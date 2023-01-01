Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада), вместимость: 19289
10 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк Саддлдоум (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Райан Хаска
|Линди Рафф
История личных встреч
|09.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|17.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|27.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|13.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 4
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|09.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|06.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|04.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|28.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|06.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4