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Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
10 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 2 ОТВегас Голден Найтс
18.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 2 БДаллас Старз
30.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Даллас Старз0 : 6Вегас Голден Найтс
28.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс2 : 4Даллас Старз
26.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 4-й матч Даллас Старз3 : 2 ОТВегас Голден Найтс
24.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 3-й матч Даллас Старз0 : 4Вегас Голден Найтс
21.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс3 : 2 ОТДаллас Старз
20.05.2023 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3 ОТДаллас Старз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 1 БВегас Голден Найтс
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 3 БДаллас Старз
08.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 БДаллас Старз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Даллас Старз
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Даллас Старз
02.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз8 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТДаллас Старз
07.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Вегас Голден Найтс
05.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 2 ОТ
03.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1
01.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4 БВегас Голден Найтс

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