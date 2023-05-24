Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
10 Декабря 2023 года в 00:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|18.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|30.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 6-й матч
|0 : 6
|28.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 5-й матч
|2 : 4
|26.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 4-й матч
|3 : 2 ОТ
|24.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 3-й матч
|0 : 4
|21.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 2-й матч
|3 : 2 ОТ
|20.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Запад. 1-й матч
|4 : 3 ОТ
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|08.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|07.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|05.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|03.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|01.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б