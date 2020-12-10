23:20 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Факел - Динамо М 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
10 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Факел
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Абуезидович Ташуев
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турДинамо М0 : 0Факел
28.04.2023МИР Российская Премьер-лига25-й турДинамо М0 : 2Факел
30.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турФакел3 : 3Динамо М
06.05.2017ФНЛ - Первый дивизион35-й турДинамо М0 : 1Факел
15.10.2016ФНЛ - Первый дивизион17-й турФакел2 : 1Динамо М
08.11.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200128-й турДинамо М6 : 2Факел
24.06.2001Чемпионат России Высший дивизион - 200114-й турФакел1 : 2Динамо М
23.09.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200025-й турФакел1 : 0Динамо М
08.06.2000Чемпионат России Высший дивизион - 200011-й турДинамо М2 : 2Факел
30.08.1997Чемпионат России Высшая лига - 199725-й турДинамо М4 : 1Факел
02.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турФакел0 : 0
26.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й тур1 : 0Факел
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турФакел1 : 1
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур1 : 2Факел
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа A2 : 0Факел
04.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турДинамо М1 : 0
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Динамо М1 : 0
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й тур2 : 3Динамо М
18.11.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиДинамо М2 : 1
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турДинамо М2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close