Факел - Динамо М 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
10 Декабря 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Динамо М, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Марцел Личка
История личных встреч
|08.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|28.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|30.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 3
|06.05.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 1
|08.11.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|28-й тур
|6 : 2
|24.06.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|14-й тур
|1 : 2
|23.09.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|25-й тур
|1 : 0
|08.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|11-й тур
|2 : 2
|30.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|25-й тур
|4 : 1
|02.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|04.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Факел» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.