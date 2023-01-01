Сочи - Оренбург 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Александр Васильевич Точилин
|Давид Деограсия
История личных встреч
|04.10.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|1 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|10.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 8
|1 : 1 2 : 4
|11.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|5 : 1
|16.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|4 : 3
|30.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа A
|2 : 0
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.