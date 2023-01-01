23:20 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Сочи - Оренбург 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
10 Декабря 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
СочиОренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Оренбург, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
РоссияАлександр Васильевич Точилин
ИспанияДавид Деограсия
История личных встреч
04.10.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи1 : 2Оренбург
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турОренбург3 : 0Сочи
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AОренбург2 : 0Сочи
10.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турСочи0 : 4Оренбург
01.10.2022МИР Российская Премьер-лига11-й турОренбург4 : 1Сочи
21.10.2020Кубок РоссииГруппа 8Оренбург1 : 1 2 : 4Сочи
11.03.2020Россия - Премьер-Лига18-й турСочи5 : 1Оренбург
16.08.2019Россия - Премьер-Лига6-й турОренбург1 : 1Сочи
21.04.2018ФНЛ - Первый дивизион34-й турОренбург4 : 3Сочи
30.09.2017ФНЛ - Первый дивизион16-й турСочи0 : 1Оренбург
02.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турСочи0 : 2
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й тур3 : 0Сочи
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турСочи0 : 2
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турСочи3 : 3
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа AСочи2 : 0
03.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й тур2 : 1Оренбург
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Оренбург1 : 0
26.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турОренбург1 : 1
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур2 : 0Оренбург
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турОренбург1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Сочи» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close