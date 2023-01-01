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Балтика - Рубин 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
10 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
БалтикаРубин

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Рубин, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Рубин
Казань
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
27.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турРубин1 : 0Балтика
20.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турБалтика0 : 1Рубин
30.10.2022Россия - Мелбет Первая лига16-й турРубин3 : 3Балтика
02.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й тур0 : 0Балтика
28.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Балтика2 : 2
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турБалтика0 : 2
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур0 : 0Балтика
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турБалтика0 : 2
04.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й тур1 : 0Рубин
26.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турРубин1 : 0
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур0 : 2Рубин
06.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й тур0 : 1Рубин
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа B3 : 0Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Балтика» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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