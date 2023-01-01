Балтика - Рубин 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
10 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Рубин, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|27.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|3 : 3
|02.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|04.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|06.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа B
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Балтика» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.