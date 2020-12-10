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Краснодар - ЦСКА 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
Краснодар
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
29.10.2023МИР Российская Премьер-лига13-й турЦСКА1 : 0Краснодар
11.06.2023Фонбет Кубок РоссииСуперфиналКраснодар1 : 1 5 : 6ЦСКА
27.05.2023МИР Российская Премьер-лига29-й турКраснодар0 : 0ЦСКА
28.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Краснодар1 : 0ЦСКА
23.02.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)ЦСКА3 : 0Краснодар
10.09.2022МИР Российская Премьер-лига9-й турЦСКА4 : 1Краснодар
15.05.2022Россия - Премьер-Лига29-й турКраснодар1 : 0ЦСКА
02.10.2021Россия - Премьер-Лига10-й турЦСКА0 : 0Краснодар
08.05.2021Россия - Премьер-Лига29-й турЦСКА3 : 1Краснодар
26.08.2020Россия - Премьер-Лига5-й турКраснодар1 : 1ЦСКА
03.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турКраснодар2 : 1
26.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й тур3 : 1Краснодар
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур1 : 1Краснодар
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турКраснодар2 : 1
01.11.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа D2 : 3Краснодар
03.12.2023МИР Российская Премьер-лига17-й турЦСКА2 : 0
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)1 : 1ЦСКА
25.11.2023МИР Российская Премьер-лига16-й турЦСКА2 : 3
11.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й тур1 : 1ЦСКА
05.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турЦСКА3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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