Краснодар - ЦСКА 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
10 Декабря 2023 года в 19:45 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - ЦСКА, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|29.10.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|28.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 0
|23.02.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|3 : 0
|10.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|15.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 0
|08.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|01.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|29.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|25.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|11.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|05.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Краснодар» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.