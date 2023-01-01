23:21 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 декабря
Воскресенье 10 декабря
Свернуть список

Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
17 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
26 Португалия пз Жоау Пальинья
10 Шотландия пз Том Кейрни
18 Бразилия пз Андреас Перейра
22 Нигерия нп Алекс Айуоби
20 Бразилия нп Виллиан
7 Мексика нп Рауль Хименес
1 Польша вр Лукаш Фабианьски
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
4 Франция зщ Курт Зума
27 Марокко зщ Найеф Агер
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Фулхэм0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
06.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 0Вест Хэм Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Фулхэм
22.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Фулхэм
15.12.2018 Англия - Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 2Вест Хэм Юнайтед
01.01.2014 Англия - Премьер-лига 20-й тур Фулхэм2 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.11.2013 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
31.01.2013 Англия - Премьер-лига 24-й тур Фулхэм3 : 1Вест Хэм Юнайтед
01.09.2012 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Фулхэм
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Фулхэм5 : 0
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 4 : 3Фулхэм
27.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Фулхэм3 : 2
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 3 : 1Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
30.11.2023 Лига Европы Группа A. 5-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Вест Хэм Юнайтед
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close