Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Том Кейрни
|18
|пз
|Андреас Перейра
|22
|нп
|Алекс Айуоби
|20
|нп
|Виллиан
|7
|нп
|Рауль Хименес
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|4
|зщ
|Курт Зума
|27
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Марку Силва
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|22.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|01.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|31.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|01.09.2012
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 3
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|30.11.2023
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|0 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2