Лутон Таун - Манчестер Сити 10 Декабря прямая трансляция
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Манчестер Сити, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Манчестер Сити
Манчестер
|24
|вр
|Томас Камински
|15
|зщ
|Теден Менжи
|4
|зщ
|Том Локьер
|2
|зщ
|Гэбриел Ошо
|29
|зщ
|Амари'и Белл
|6
|пз
|Росс Баркли
|13
|пз
|Марвелоуз Накамба
|45
|пз
|Алфи Даути
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|11
|нп
|Элайджа Адебайо
|19
|нп
|Джейкоб Браун
|31
|вр
|Эдерсон
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|47
|пз
|Фил Фоден
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|05.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.