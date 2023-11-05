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Лутон Таун - Манчестер Сити 10 Декабря прямая трансляция

10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Лутон Таун
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Манчестер Сити, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Манчестер Сити
Манчестер
24 Бельгия вр Томас Камински
15 Англия зщ Теден Менжи
4 Уэльс зщ Том Локьер
2 Англия зщ Гэбриел Ошо
29 Ямайка зщ Амари'и Белл
6 Англия пз Росс Баркли
13 Зимбабве пз Марвелоуз Накамба
45 Англия пз Алфи Даути
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
11 Англия нп Элайджа Адебайо
19 Шотландия нп Джейкоб Браун
31 Бразилия вр Эдерсон
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
5 Англия зщ Джон Стоунз
16 Испания пз Родриго Эрнандес
47 Англия пз Фил Фоден
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
05.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лутон Таун3 : 4
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Лутон Таун
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Лутон Таун2 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Лутон Таун
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лутон Таун1 : 1
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Манчестер Сити
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 3
28.11.2023 Лига чемпионов Группа G. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1
12.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 4 : 4Манчестер Сити
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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