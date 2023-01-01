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Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
10 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
13 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
33 Уэльс зщ Бен Дэвис
38 Италия зщ Дестини Удоджи
8 Мали пз Ив Биссума
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
21 Швеция пз Деян Кулушевски
18 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
11 Испания нп Брайан Хиль
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
6 Англия зщ Джамал Ласселлс
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
21 Англия зщ Тино Ливраменто
67 Англия пз Льюис Майли
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
24 Парагвай пз Мигель Альмирон
7 Бразилия нп Жоэлинтон
14 Швеция нп Александер Исак
10 Англия нп Энтони Гордон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Англия Эдди Хау
История личных встреч
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Ньюкасл Юнайтед6 : 1Тоттенхэм Хотспур
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2Ньюкасл Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 1Ньюкасл Юнайтед
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Тоттенхэм Хотспур
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1Ньюкасл Юнайтед
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 3Тоттенхэм Хотспур
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0Ньюкасл Юнайтед
11.08.2018 Англия - Премьер-лига 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Тоттенхэм Хотспур
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур 3 : 3Тоттенхэм Хотспур
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
07.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур 3 : 0Ньюкасл Юнайтед
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0
28.11.2023 Лига чемпионов Группа F. 5-й тур 1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
11.11.2023 Англия - Премьер-лига 12-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед

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