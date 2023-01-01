Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
10 Декабря 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|38
|зщ
|Дестини Удоджи
|8
|пз
|Ив Биссума
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|21
|пз
|Деян Кулушевски
|18
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|11
|нп
|Брайан Хиль
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|6
|зщ
|Джамал Ласселлс
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|67
|пз
|Льюис Майли
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|24
|пз
|Мигель Альмирон
|7
|нп
|Жоэлинтон
|14
|нп
|Александер Исак
|10
|нп
|Энтони Гордон
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Эдди Хау
История личных встреч
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|6 : 1
|23.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 3
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 3
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|02.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 5-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0