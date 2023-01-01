Эвертон - Челси 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|11
|пз
|Джек Харрисон
|7
|пз
|Дуайт Макнил
|18
|пз
|Эшли Янг
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|14
|нп
|Бету
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|26
|зщ
|Леви Колвилл
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Рахим Стерлинг
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|18.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|12.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.03.2020
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 0
|07.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 1
|17.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|11.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|07.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|11.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 1
|12.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 4
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.