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Эвертон - Челси 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
10 Декабря 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 16-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Эвертон
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Челси
Лондон
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
32АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
19УкраиназщВиталий Миколенко
11АнглияпзДжек Харрисон
7АнглияпзДуайт Макнил
18АнглияпзЭшли Янг
27СенегалпзИдрисса Гейе
37АнглияпзДжеймс Гарнер
16МалипзАбдулайе Дукуре
14Гвинея-Бисаунп Бету
1ИспанияврРоберт Санчес
24АнглиязщРис Джеймс
2ФранциязщАксель Дисаси
6БразилиязщТьяго Силва
26АнглиязщЛеви Колвилл
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
23АнглияпзКонор Галлахер
7АнглиянпРахим Стерлинг
15СенегалнпНиколас Джексон
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
АргентинаМаурисио Почеттино
История личных встреч
18.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турЧелси2 : 2Эвертон
06.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турЭвертон0 : 1Челси
01.05.2022Англия - Премьер-лига35-й турЭвертон1 : 0Челси
16.12.2021Англия - Премьер-лига17-й турЧелси1 : 1Эвертон
08.03.2021Англия - Премьер-лига27-й турЧелси2 : 0Эвертон
12.12.2020Англия - Премьер-лига12-й турЭвертон1 : 0Челси
08.03.2020Англия - Премьер-лига29-й турЧелси4 : 0Эвертон
07.12.2019Англия - Премьер-лига16-й турЭвертон3 : 1Челси
17.03.2019Англия - Премьер-лига31-й турЭвертон2 : 0Челси
11.11.2018Англия - Премьер-лига12-й турЧелси0 : 0Эвертон
07.12.2023Англия - Премьер-лига15-й турЭвертон3 : 0
02.12.2023Англия - Премьер-лига14-й тур0 : 1Эвертон
26.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турЭвертон0 : 3
11.11.2023Англия - Премьер-лига12-й тур2 : 3Эвертон
04.11.2023Англия - Премьер-лига11-й турЭвертон1 : 1
06.12.2023Англия - Премьер-лига15-й тур2 : 1Челси
03.12.2023Англия - Премьер-лига14-й турЧелси3 : 2
25.11.2023Англия - Премьер-лига13-й тур4 : 1Челси
12.11.2023Англия - Премьер-лига12-й турЧелси4 : 4
06.11.2023Англия - Премьер-лига11-й тур1 : 4Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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