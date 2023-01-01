Атлетико М - Альмерия 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
10 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Альмерия, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Альмерия
Альмерия
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|12
|нп
|Самуэл Лино
|10
|нп
|Анхель Корреа
|19
|нп
|Альваро Мората
|25
|вр
|Луиш Мануэл Максимиану
|24
|зщ
|Убулан Мендес
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|15
|зщ
|Серхио Акьем
|6
|пз
|Дион Лопи
|4
|пз
|Иддрису Баба
|19
|пз
|Серхио Аррибас
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|7
|нп
|Ларджи Рамазани
|12
|нп
|Лео Баптистау
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Гаиска Гаритано
История личных встреч
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|21.02.2015
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|24.09.2014
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|09.02.2014
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|14.09.2013
|Испания - Примера
|4-й тур
|4 : 2
|12.03.2011
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|31.10.2010
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|21.02.2010
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|23.09.2009
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 2
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|28.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|1 : 3
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|07.11.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|6 : 0
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 0
|25.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 3
|05.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Атлетико» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.