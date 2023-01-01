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Атлетико М - Альмерия 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
10 Декабря 2023 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Атлетико М
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Альмерия, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Альмерия
Альмерия
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
6Испанияпз Коке
5АргентинапзРодриго Де Пауль
7ФранциянпАнтуан Гризманн
12БразилиянпСамуэл Лино
10АргентинанпАнхель Корреа
19ИспаниянпАльваро Мората
25ПортугалияврЛуиш Мануэл Максимиану
24Гвинея-БисаузщУбулан Мендес
22МексиказщСесар Монтес
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
15Экваториальная ГвинеязщСерхио Акьем
6СенегалпзДион Лопи
4ГанапзИддрису Баба
19ИспанияпзСерхио Аррибас
5АргентинапзЛукас Робертоне
7БельгиянпЛарджи Рамазани
12БразилиянпЛео Баптистау
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияГаиска Гаритано
История личных встреч
16.04.2023Испания - Примера29-й турАтлетико М2 : 1Альмерия
15.01.2023Испания - Примера17-й турАльмерия1 : 1Атлетико М
21.02.2015Испания - Примера24-й турАтлетико М3 : 0Альмерия
24.09.2014Испания - Примера5-й турАльмерия0 : 1Атлетико М
09.02.2014Испания - Примера23-й турАльмерия2 : 0Атлетико М
14.09.2013Испания - Примера4-й турАтлетико М4 : 2Альмерия
12.03.2011Испания - Примера28-й турАльмерия2 : 2Атлетико М
31.10.2010Испания - Примера9-й турАтлетико М1 : 1Альмерия
21.02.2010Испания - Примера23-й турАльмерия1 : 0Атлетико М
23.09.2009Испания - Примера4-й турАтлетико М2 : 2Альмерия
03.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 0Атлетико М
28.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 5-й тур1 : 3Атлетико М
25.11.2023Испания - Примера14-й турАтлетико М1 : 0
12.11.2023Испания - Примера13-й турАтлетико М3 : 1
07.11.2023Лига чемпионовГруппа E. 4-й турАтлетико М6 : 0
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 0Альмерия
03.12.2023Испания - Примера15-й турАльмерия0 : 0
25.11.2023Испания - Примера14-й тур2 : 1Альмерия
11.11.2023Испания - Примера13-й турАльмерия1 : 3
05.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Альмерия
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Атлетико» — «Альмерия». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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