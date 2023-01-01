Кадис - Осасуна 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
10 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Осасуна, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Осасуна
Памплона
|13
|вр
|Давид Хиль
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|3
|зщ
|Фали Хименес
|14
|зщ
|Мамаду Мбайе
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|11
|нп
|Иван Алехо
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|21
|нп
|Рохер Марти
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|3
|зщ
|Хуан Крус
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|9
|нп
|Чими Авила
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 3
|11.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 2
|12.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|19.05.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 0
|06.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|2 : 1
|03.03.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 29-й тур
|1 : 0
|07.10.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|0 : 2
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|06.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 4
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1