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Кадис - Осасуна 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
10 Декабря 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Кадис
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Осасуна, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Осасуна
Памплона
13ИспанияврДавид Хиль
20ИспаниязщИсаак Карселен
3ИспаниязщФали Хименес
14СенегалзщМамаду Мбайе
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
4ИспанияпзРубен Алькарас
8ИспанияпзАлехандро Фернандес
11ИспаниянпИван Алехо
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
21ИспаниянпРохер Марти
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
28ИспаниязщХорхе Эррандо
5ИспаниязщДавид Гарсия
3ИспаниязщХуан Крус
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
9АргентинанпЧими Авила
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
25.04.2023Испания - Примера31-й турКадис0 : 1Осасуна
20.08.2022Испания - Примера2-й турОсасуна2 : 0Кадис
09.01.2022Испания - Примера20-й турОсасуна2 : 0Кадис
29.08.2021Испания - Примера3-й турКадис2 : 3Осасуна
11.05.2021Испания - Примера36-й турОсасуна3 : 2Кадис
12.09.2020Испания - Примера1-й турКадис0 : 2Осасуна
19.05.2019Испания - СегундаСегунда. 39-й турКадис0 : 0Осасуна
06.01.2019Испания - СегундаСегунда. 20-й турОсасуна2 : 1Кадис
03.03.2018Испания - СегундаСегунда. 29-й турОсасуна1 : 0Кадис
07.10.2017Испания - СегундаСегунда. 8-й турКадис0 : 2Осасуна
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд2 : 1Кадис
04.12.2023Испания - Примера15-й тур1 : 1Кадис
29.11.2023Испания - Примера13-й тур1 : 1Кадис
26.11.2023Испания - Примера14-й турКадис0 : 3
06.11.2023Испания - Примера12-й тур1 : 0Кадис
02.12.2023Испания - Примера15-й турОсасуна1 : 1
26.11.2023Испания - Примера14-й тур3 : 1Осасуна
11.11.2023Испания - Примера13-й турОсасуна1 : 1
04.11.2023Испания - Примера12-й турОсасуна2 : 4
29.10.2023Испания - Примера11-й тур2 : 1Осасуна

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