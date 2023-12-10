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Ницца - Реймс 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ницца
Реймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Реймс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Реймс
Реймс
1ПольшаврМарцин Булка
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
55БурундизщЮссуф Ндайишимийе
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
11ФранцияпзМорган Сансон
28АлжирпзХишем Будауи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
9НигериянпТеремас Моффи
7Кот-д'ИвуарнпЖереми Бога
94ФранцияврЙеванн Диуф
24Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
2КениязщДжозеф Окуму
5МароккозщЮнис Абдельхамид
32БельгиязщТомас Фоке
25БельгиязщТибо де Смет
10МальтапзТедди Теума
8ФранцияпзАмир Ричардсон
21НидерландыпзАзор Матусива
9ДаниянпМохаммед Дарами
7ЯпониянпДзюня Ито
Главные тренеры
ИталияФранческо Фариоли
БельгияУильям Стилл
История личных встреч
18.02.2023Франция - Лига 124-й турНицца0 : 0Реймс
15.01.2023Франция - Лига 119-й турРеймс0 : 0Ницца
21.05.2022Франция - Лига 138-й турРеймс2 : 3Ницца
08.08.2021Франция - Лига 11-й турНицца0 : 0Реймс
11.04.2021Франция - Лига 132-й турНицца0 : 0Реймс
06.12.2020Франция - Лига 113-й турРеймс0 : 0Ницца
05.02.2020Франция - Лига 123-й турРеймс1 : 1Ницца
03.11.2019Франция - Лига 112-й турНицца2 : 0Реймс
19.01.2019Франция - Лига 121-й турРеймс1 : 1Ницца
11.08.2018Франция - Лига 11-й турНицца0 : 1Реймс
02.12.2023Франция - Лига 114-й тур1 : 0Ницца
26.11.2023Франция - Лига 113-й турНицца1 : 0
10.11.2023Франция - Лига 112-й тур0 : 0Ницца
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНицца2 : 0
27.10.2023Франция - Лига 110-й тур0 : 1Ницца
01.12.2023Франция - Лига 114-й турРеймс2 : 1
26.11.2023Франция - Лига 113-й тур3 : 1Реймс
11.11.2023Франция - Лига 112-й турРеймс0 : 3
05.11.2023Франция - Лига 111-й тур0 : 1Реймс
28.10.2023Франция - Лига 110-й турРеймс1 : 0

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