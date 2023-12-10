Ницца - Реймс 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
10 Декабря 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 15-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Реймс, которое состоится 10 Декабря 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Реймс
Реймс
|1
|вр
|Марцин Булка
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|11
|пз
|Морган Сансон
|28
|пз
|Хишем Будауи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|2
|зщ
|Джозеф Окуму
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|32
|зщ
|Томас Фоке
|25
|зщ
|Тибо де Смет
|10
|пз
|Тедди Теума
|8
|пз
|Амир Ричардсон
|21
|пз
|Азор Матусива
|9
|нп
|Мохаммед Дарами
|7
|нп
|Дзюня Ито
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
|Уильям Стилл
История личных встреч
|18.02.2023
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 0
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|03.11.2019
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|19.01.2019
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|10.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|27.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|01.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|11.11.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|0 : 3
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|28.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 0